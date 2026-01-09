Бразилец напусна Черно море

Снимка: chernomorepfc.bg

Бразилското дясно крило Жоао Педро вече не е част от Черно море. Неговият договор бе прекратен по взаимно съгласие и той вече си търси нов отбор като свободен агент.

25-годишният Педро дойде на “Тича“ миналото лято и през есента изигра 16 мача в елита, в които вкара един гол и записа една асистенция.

Той е третият футболист, който напуска „моряците“ през зимната пауза. Преди него си тръгнаха също Мартин Милушев и Густаво Франса.

Разбра се още, че преговорите с Уеслен Жуниор за разтрогване на контракта му по взаимно съгласие продължават. Засега кариоката не иска да си ходи.

