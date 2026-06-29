Бразилия обърна Япония в добавеното време, на 1/8-финали е

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Бразилия се класира за 1/8-финалите на Мондиал 2026 след драматичен обрат с 2:1 срещу Япония. Селесао изигра страхотно второ полувреме, но победният гол на резервата Габриел Мартинели дойде чак в петата минута на добавеното време, предава Гонг.

Тимат на Карло Анчелоти натисна още с първия съдийски сигнал и японският тим трудно минаваше центъра в началните десетина минути. На два пъти вратарят Зион Сузуки трябваше да се намесва, макар да не беше затруднен.

В 12-ата минута дойде и първата спорна ситуация в мача - Кайшу Сано стъпи върху крака на Винисиус и получи жълт картон, което породи недоволство в щаба на Анчелоти. Две минути по-късно Матеуш Куня отправи хубав изстрел в долния десен ъгъл, който бе избит с мъка от стража на „самураите“. В последвалата атака на японците Каземиро извърши фал пред наказателното поле и получи жълт картон, но японците не успяха да затруднят Алисон от прекия свободен удар.

В 29-ата минута Япония изненадващо поведе. Сано пресече пак в централния кръг, тръгна напред и въпреки опитите на Каземиро да го спре, стигна до дъгата пред наказателното поле и с презицен удар по земя матира Алисон - 0:1.

Попадението наля олово в краката на южноамериканците, които владееха топката, но така и не успяваха да създадат опасности пред вратата на съперника.

Винисиус и Куня опитаха удари до почивката, но не успяха да затруднят Сузуки, който безпроблемно улови топката и в двете ситуации.

Селесао започна втората част с една промяна в състава – Ендрик излезе вместо Лукаш Пакета и това наложи някои вътрешни размествания. Тимът на Анчелоти опита да притисне съперника пред неговата врата с поредица от центрирания и при едно от тях в 52-ата минута Бруно Гимараеш стреля с глава, но Сузуки отрази удара му. Секунди след това късметът покри азиатците, след като Каземиро от 3-4 метра уцели Такехиро Томиясу пред голлинията, а след това и вратарят се намеси.

Логичното се случи в 56-ата минута, когато Габриел Магаляеш центрира към далечната греда, където Каземиро с глава прати топката във вратата за 1:1.

Две минути след това бразилците бяха близо до втори гол след страхотен индивидуален пробив на Винисиус, завършил с техничен изстрел към далечния ъгъл. Сузуки обаче плонжира и ръка отклони топката в левия стълб.

В оставащите минути до края на редовното време Селесао не изпусна инициативата, но не се хвърли ва банк, а търпеливо изчакваше своя момент. И той дойде в петата минута на добавеното време, когато Бруно Гимараеш залъга, че ще стреля, но вместо това плъзна топката към Габриел Мартинели в наказателното поле и резервата технично я прати в далечния ъгъл.

Японците се опитаха да отговорят, но нито имаха сили, нито възможности да го направят.

Редактор "Екип на Петел",

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