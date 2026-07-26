Бразилия отказа визи на служители от екипа на Тръмп поради опасност от намеса в президентските избори

Снимка уикипедия, Ricardo Stuckert/PR

Бразилия е отхвърлила заявленията за визи на двама служители от администрацията на Тръмп, които са планирали да посетят страната, за да поставят под съмнение честността на избирателната система на държавата, съобщава Reuters.

Според източници планът на САЩ е опит да се повлияе на президентските избори в Бразилия през октомври, на които действащият президент Лиус Инасиу Лула да Силва ще се изправи срещу сенатора Флавио Болсонару. Последният е съюзник на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише novini.bg.

Както уточнява медията, страната е отхвърлила заявката за визи на американската делегация, в състава на която е трябвало да влязат помощникът на държавния секретар Райли Барнс и заместник-помощникът на държавния секретар Самуел Самсън.

Редактор "Екип на Петел",

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