Бразилия разследва случай на ебола в Сао Пауло

Здравните власти в бразилския щат Сао Пауло разследват предполагаем случай на ебола, за който е било докладвано днес в столицата на щата, съобщиха местни служители, цитирани от Ройтерс.

Мъж от Демократична република (ДР) Конго е развил треска, след като наскоро е посетил африканската държава, където върлува епидемия от ебола.

Пациентът е изолиран в болница, специализирана в лечението на предполагаеми и потвърдени случаи на болестта, посочиха в изявление местните власти.

Властите в централноафриканската държава обявиха на 15 май нова епидемия от ебола. СЗО издаде в тази връзка тревога в международен план, пише БТА.

Случаи на изключително заразния вирус, който причинява хеморагична треска, са установени в три провинции в ДР Конго, както и в съседна Уганда.

