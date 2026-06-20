Бразилия се развихри с класика срещу Хаити за първа победа на Мондиал 2026

кадър: БНТ

Бразилия записа първата си победа на тазгодишното Световно първенство по футбол, след като се наложи с класическото 3:0 над Хаити във втория си мач от група "С". "Селесао" можеше да спечели и по-убедително, но още два гола бяха отменени заради засади. Матеус Куня даде тон за успеха с две попадения в 23-тата и 36-ата минута, а третият гол бе на сметката на Винисиус Жуниор в 45-ата минута.

Карло Анчелоти бе направил само две промени в състава си в сравнение с първия мач с Мароко. Матеус Куня започна на върха на атаката за сметка на Игор Тиаго. Ветеранът Данило пък действаше на десния бек вместо Роджър Ибанес. Иначе Винисиус Жуниор и Рафиня бяха на двете крила, а Лукаш Пакета изпълняваше ролята на плеймейкър. Двойката опорни халфове пък бяха Бруно Гимараеш и Каземиро, предаде Sportal.bg.

Хаити пък заложи на Францди Пиеро като изнесен нападател. Жосуе Казимир и Рубен Провиданс действаха на двете крила, а в средата на терена си пратнираха Жан Жак Донле и Жан-Рикньор Белгард.

Първите десетина минути преминаха в опознавателно темпо и сериозни положения пред двете врати липсваха.

В 13-ата минута Бразилия организира първата си по-опасна атака и веднага стигна до гол. Рафиня се измъкна отдясно и прати топката в мрежата. Оказа се обаче, че крилото е бил в засада и попадението му бе отменено.

В 17-ата минута Винисиус Жуниор проби и стреля към вратата, но след рикошет топката премина встрани от целта.

Бразилия засилваше натиска и в 22-рата минута за втори път Рафиня се промъкна зад отбраната на съперника, като този път стреля неточно, а и отново бе отсъдена засада.

Голът за "селесао" не закъсня. В 23-тата минута Винисиус Жуниор финтира защитник в наказателното поле и стреля, Джони Пласид спаси, но Матеус Куня бе заел добра позиция и с доза късмет успя да насочи топката в мрежата за 1:0.

В 36-ата минута отново Матеус Куня бе в прегръдките на съотборниците си. Винисиус Жуниор го изведе на скорост и играчът на Манчестър Юнайтед заби неспасяемо топката в горния ляв ъгъл на вратата за 2:0.

Лошата новина за Бразилия дойде в 40-ата минута, когато Рафиня почувства болки и трябваше да напусне терена принудително.

В 45-ата минута Винисиус Жуниор направи резултата класически. Той получи великолепен извеждащ пас зад защитата от Лукас Пакета и останал очи в очи с вратаря не сгреши за 3:0.

Второто полувреме започна в доста по-мудно темпо. Бразилия контролираше събитията на терена, но без да атакува особено мощно.

Това позволи на Хаити да погледне по-смело към вратата на Алисон. В 56-ата минута Белгалд се строполи в наказателното поле на съперника с претенции за дузпа, но реферът бе категоричен, че няма основания да посочи бялата точка.

В 63-тата минута Алисон за пръв път трябваше да се намесва решително след изстрел с глава на Рикардо Аде, но внимаваше и не допусна намаляване на резултата.

Хаитяните ставаха все по-опасни и в 66-ата минута и Жан-Кевин Дюверн имаше шанс да стреля към вратата на Бразилия, но ударът му мина встрани.

"Селесао" обаче отговори подобаващо и в 68-ата минута изстрел на Габриел Мартинели се отби от дясната греда.

След това и Дъглас Сантос стреля опасно от труден ъгъл, но прати топката над вратата.

В 78-ата минута Ендрик се измъкна зад защитата и отбеляза, но попадението бе отменено заради засада.

Хаити създаде една от най-добрите си възможности в 87-ата минута, когато Уилсон Исидор влезе в наказателното поле и прати мощен удар, който почти завърши в мрежата. Вратарят обаче внимаваше и направи добро спасяване.

В първата минута на добавеното време пък Едерсон имаше добър шанс да обстрелва вратата на съперника и в първия момент изглеждаше, че ударът му е голов, но се оказа, че топката се е спряла в мрежта от външната страна.

В 93-тата минута пък Алисон отново бе поставен под напрежение с далечен изстрел на Доминик Симон, но направи ново блестящо спасяване.

В крайна сметка мачът завърши с класически успех на Бразилия, като така тимът събра актив от 4 точки и оглави класирането в групата, изравнявайки се с Мароко, но с по-добра голова разлика. Хаити остава на последната позиция с нулев актив.

Редактор "Екип на Петел",

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