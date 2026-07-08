Бразилско крило пред трансфер в Лудогорец

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Лудогорец е само на крачка от привличането на крилото на Ботафого Натан Фернандес. Това съобщи трансферният гуру Жорже Никола.

Според него оценяваният на 4 млн. евро футболист ще дойде под наем в Разград. Фернандес е на 21 години и е младежки национал на Бразилия, като има 5 мача за "селесао" в тази възраст. Ботафого го купува за 7,2 млн. евро от Гремио. Талантът има 29 мача за гранда, в които е вкарал един гол и е дал 3 асистенции, пише Блиц.

Любопитно е, че в момента Лудогорец е в процес на съдебно дело срещу Ботафого. Причината - бразилският клуб все още не е изплатил всички пари по трансфера на Руан Круз. Към днешна дата Руан е под наем в Разград до края на годината. Възможно е пристигането на Натан Фернандес да намали по някакъв начин част от борчовете на Ботфого към "орлите".

Редактор "Екип на Петел",

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