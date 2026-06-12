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Eвелин Банев-Брендо е направил нов опит да излезе предсрочно от затвора, показа проверка на „Лекс“.

Той е осъден на 10 години и половина затвор за наркотрафик и преди по-малко от два месеца съдът отказа да го освободи предсрочно, но в края на май от затвора в София е внесено ново предложение в съда за освобождаването му.

На 1 юни обаче съдия Величка Маринкова от Софийския градски съд (СГС) е прекратила делото, тъй като според НПК ново предложение или молба може да се направи не по-рано от шест месеца от деня на влизането в сила на определението, с което предишната е била отхвърлена.

Решението Банев да продължи да изтърпява наказанието си в затвора беше взето на 24 април от Софийския апелативен съд (САС), след като преди това и СГС остави без уважение предложението на началника на затвора за предсрочното му освобождаване. Това пък означава, че следващо искане може да се направи чак през октомври.

Освен това, при предишното разглеждане на предложението за предсрочното му освобождаване, стана ясно, че затворническите власти са изчислили грешно престоя на Брендо в ареста и в затвора – общо на 5 години и половина, като в сметката са добавили два пъти времето, през което е бил задържан в Италия. Реално обаче той беше изтърпял 4 години и 6 месеца от наказанието, което е по-малко от половината.

Това означава, че дори и градският съд да беше разгледал новото предложение, той отново нямаше да има основания да го освободи, тъй като едно от задължителните условия е да е изтърпял повече от половината наказание (т.е. поне 5 години и 3 месеца).

Отказът на СГС да се произнесе по искането на Брендо обаче е обжалван в апелативния съд, който предстои да се произнесе окончателно.

Евелин Банев е осъден общо на 10 години и половина затвор по всички дела срещу него, които бяха водени в България, Италия и Румъния. Срещу него има три влезли в сила присъди за наркотрафик и пране на пари. В България той беше осъден на 6 години затвор през 2018 г., а година по-рано в Италия получи 20 години лишаване от свобода за международен трафик на кокаин. Отделно има и присъда от 10 години затвор в Румъния.

Банев се предаде на българските власти през юни 2024 г., след като 6 години беше издирван и до момента е изтърпял в затвора две години.

Редактор "Екип на Петел",

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