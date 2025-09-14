Брентфорд ужили Челси

кадър: Спортал

Отборите на Брентфорд и Челси направиха равенство 2:2 във вълнуващо лондонско дерби от 4-ия кръг на английската Премиър лийг. "Пчеличките" успяха да поведат през първото полувреме с гол на Кевин Шаде (35'), а след почивката равенството бе възстановено от резервата Коул Палмър (61'). Мойсес Кайседо (84') пък бе напът да се превърне в големия герой за "сините", разписавайки се малко преди края, но в добавеното време Фабио Карвальо (90'+3) изригна с изравнително попадение и спаси точката за домакините, предаде Спортал.

Загубените две точки попречиха на световните клубни шампиони да оглавят класирането в Премиър лийг, докато Брентфорд се закрепи в средата на таблицата и поне към момента успешно запушват устите на критиците си, които преди старта на сезона твърдяха, че лондончени ще бъдат сред фаворитите за изпадане от елита.

Иначе това беше четвърто столично дерби за световните клубни шампиони от началото на сезона в английското първенство и второ равенство, след като направиха 0:0 срещу носителя на ФА Къп Кристъл Палас, а след това победиха Хам с 5:1 и Фулъм с 2:0. "Пчеличките" от своя страна отново взеха позитивен резултат срещу корав съперник след изненадата, която поднесоха с успеха с 1:0 срещу Астън Вила (1:0), както и се реваншираха за пораженията от Нотингам Форест с 1:3 и новака Съндърланд с 1:2.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!