Бриджит Макрон регистрирана с мъжко име в официален данъчен портал: Тя подаде жалба

Булфото

Съпругата на френския президент Еманюел Макрон Бриджит е регистрирана в официалния данъчен портал на страната под мъжкото име "Жан-Мишел".

Това става ясно от документалния филм, който излиза по френския телевизионен канал за непрекъснати новини BFM TV.

С обявяването на филма беше публикуван откъс, в който ръководителят на администрацията на първата дама Тристан Бауме говори за инцидента през септември миналата година по време на данъчна ревизия, предаде Стандарт.

В раздела, където трябва да се посочи името на Бриджит Макрон, е написано името на мъж.

Както е посочено във филма, грешката не е възникнала по техническа причина, а в резултат на външна намеса.

Елисейският дворец е приел инцидента сериозно и Бриджит Макрон е подала жалба, става ясно от филма.

По време на разследването са идентифицирани две възможни лица, участващи в замяната на данни.

Твърдения, че Бриджит е родена мъж, започнаха да се появяват преди 3 години, а първата дама заведе дело за клевета срещу медиума Амандин Рой и журналистката Наташа Рей, които публикуваха видео по темата. През март 2024 г. Еманюел Макрон отрече слуховете, като ги нарече неверни и отбеляза, че подобни изявления го ядосват.

През юни същата година в Париж започна съдебен процес, в резултат на който Рой и Рей бяха глобени с 13 500 евро през септември.

Преди месец френският президент Еманюел Макрон и съпругата предприеха нов безпрецедентен ход – заведоха дело за клевета в САЩ срещу популярната инфлуенсърка и подкаст водеща Кандис Оуенс, която също публично твърди, че Бриджит Макрон е мъж, роден под името Жан-Мишел Троньо (името на реалния ѝ по-голям брат).

"Оуенс е превърнала външния им вид, брака, семейството и миналото ми в гротескна история, предназначена да унижи и шокира," се казва в жалбата на семейство Макрон, беше написано в жалбата, подадена в щата Делауеър.

Според двойката, твърденията на Оуенс са не просто обидни, а са част от целенасочена кампания за унижение и тормоз в световен мащаб. Централна роля в спора заема осемсерийният подкаст на Оуенс Becoming Brigitte, който има над 2.3 милиона гледания в YouTube.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!