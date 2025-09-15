Британец е изгонен от Венеция и глобен с близо 450 евро за плуване в канала

Пиксабей

Британец и приятелката му са били изгонени от историческия център на Венеция, след като са скочили в Канал Гранде, пише Индипендънт, цитиран от бТВ.

35-годишният мъж и 25-годишната му румънска партньорка са били глобени с по 450 евро и им е било наредено да напуснат град за 48 часа, според италианските медии.

Гондолиерите забелязали двойката да се къпе и ги докладвали на властите. Според информациите те празнували края на романтична почивка.

Местните разпоредби забраняват подобно поведение.

„Общинската администрация е решена да се бори решително срещу неуважителното и нецивилизовано поведение, защото защитата на Венеция означава защита на достойнството на един град, който е уникален в света“, казаха местните власти.

Последната санкция е част от поредица от мерки срещу недисциплинираните туристи в рамките на по-широка кампания срещу прекомерния туризъм в града. От началото на годината местният съвет е забранил на повече от 1000 души да влизат в центъра на града, който е обявен за обект на световното наследство на ЮНЕСКО.

„Не искаме тези неуважителни туристи“, казаха в социалните медии местни граждани и поискаха двойката да напусне страната.

Един местен жител заяви, че действието показва „пълна липса на чувствителност и здрав разум“ и „културна празнота“ от страна на туристите.

В последно време в града са регистрирани редица груби нарушения на правилата, включително туристи, които незаконно карат водни ски по известните канали на града и се гмуркат пияни от моста Риалто.

Един мъж беше наречен „идиот“ от кмета на града Луиджи Бругнаро, след като се хвърли във водата от триетажна сграда, облечен само с боксерки.

Наскоро в града се състоя сватбата на милиардера от Amazon Джеф Безос с журналистката Лорен Санчес, което предизвика възмущение сред местните жители и активистите за опазване на околната среда.

Заместник-кметът на Венеция, Симоне Вентурини, заяви, че градът е бил принуден да предприеме драстични мерки, за да се справи с последиците от туризма.

„Венеция е град, който е толкова красив, колкото и крехък“, каза той.

„Никой не разполага с вълшебна пръчка. Нито Венеция, нито другите европейски градове, които се борят с последиците от прекомерния туризъм, разполагат с такава. Всяко място обмисля свой собствен подход“, добави той.

