Британската армия взе на абордаж танкер на руския сенчест флот

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Британската армия прехвана танкер от руския сенчест флот, който отговаря за превоза на 75% от санкционирания руски петрол, предаде БНР.

Премиерът Киър Стармър заяви, че операцията нанася нов удар по Русия и е ясно послание към всички, които подпомагат войната на руския президент Владимир Путин с Украйна.

Британските въоръжени сили са прехванали в Ламанша руски петролен танкер от сенчестата флотилия, съобщи премиерът Киър Стармър.

В операция, продължила шест часа, командоси от Кралската морска пехота и специално обучени служители от Националната агенция за борба с престъпността са се качили на борда на кораба.

"За мен посланието е вече отправено от нашите съюзници и от правителството на Обединеното кралство – че на избягването на санкциите с цел финансиране на незаконната война в Украйна и ще се противопоставяме с решителни действия. Точно така постъпихме и в този случай", заяви пред Ройтерс подполковник Том Куин, командир на подразделението, провело първата подобна операция на британските сили - три месеца след предупреждението на премиера Киър Стармър към Москва, че ще задържа корабите ѝ в британски води.

Танкерът "Смиртос" ще бъде временно преместен в специален обезопасен район край южното крайбрежие на Англия, където ще бъде наблюдаван за евентуални рискове за безопасността и околната среда.

Русия използва повече от 700 танкера без стандартната техническа поддръжка и застраховка, за да продава около 75 процента от петрола си без да се съобразява със западните санкции. Премиерът на Великобритания Киър Стармър декларира още през март, че Лондон може да започне да задържа тези съдове при преминаването им през британски териториални води. Новият министър на отбраната Дан Джарвис определи днешната операция като удар срещу "незаконната война на Путин". С това посягаме "директно на ресурсите, които поддържат руската агресия в Украйна и намаляваме капацитета на Москва "да застрашава сигурността в Европа".

Украйна приветства прехващането на танкера като външният министър на Киев Андрий Сибига написа, че всеки спрян плавателен съд означава по-малко пари за руската военна машина.

Службата за сигурност на Украйна съобщи по-рано, че учителка, помагала за насочването на руски атаки с дронове срещу украински военни в южния град Херсон, е осъдена на доживотен затвор. Жената е била вербувана от руското военно разузнаване.

През нощта украинската армия е нанесла въздушни удари по съоръжение за преработване на петрол в руската Ярославска област и срещу химическия завод в Тулска област, обяви президентът Володимир Зеленски.

Руското Министерство на отбраната съобщи, че общо 249 летателни обекта са били свалени в различни области.

Редактор "Екип на Петел",

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