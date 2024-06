Британската принцеса Ан е в болница с мозъчно сътресение след инцидент

снимка: New Zealand Government, Office of the Governor-General, Уикипедия

Британската принцеса Ан е настанена в болница с леки наранявания и сътресение на мозъка, след като е претърпяла инцидент в неделя, се казва в съобщение на Бъкингамския дворец, цитирано от Ройтерс.

Сестрата на британския крал Чарлз Трети е на 73 години. Тя е настанена в лечебно заведение като предпазна мярка, се уточнява в съобщението. От Бъкингамския дворец допълват, че се очаква принцеса Ан да се възстанови напълно и бързо.

"Кралят е информиран и изпраща на принцесата най-искрените си пожелания за бързо възстановяване", се казва в разпространеното изявление, предава БНТ.

Ан е единствената дъщеря на на покойната кралица Елизабет Втора. Принцесата се е разхождала в Гетскомб парк, където е разположен домът ѝ, когато е пострадала, твърди източник от кралския двор, цитиран от Ройтерс.

Според него в близост е имало коне и според медицинския екип нараняванията по главата на Ан отговарят на такива от удар от глава или крака на кон.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!