Британският министър на отбраната: Бих отвлякъл Путин

Кадър Ютуб

Министърът на отбраната на Великобритания, Джон Хийли, заяви, че ако имаше възможност да отвлече световен лидер, би избрал Владимир Путин. Той направи този коментар в отговор на журналистически въпрос по време на посещението си в Киев.

„Бих задържал Путин под стража и бих го привлякъл към отговорност за военни престъпления. За това, което видях в Буча по време на едно от първите ми посещения в Украйна, и за отвличането на украински деца“, заяви Хийли пред The Kyiv Independent, цитира Новини.бг.

Думите му бяха изречени на мястото на руски удар с дрон по жилищна сграда в украинската столица.

Посочвайки повредената от атаката сграда, британският министър добави, че това „казва всичко, което трябва да знаете“ за Путин и неговия стремеж не само да води война срещу Украйна, но и да нанася удари по цивилни граждани, градове и критична инфраструктура, от която зависят хората, особено през зимата.

„Този човек трябва да бъде спрян. Тази война трябва да бъде спряна. И нашата мисия е да подкрепим Украйна в нейната днешна борба и да помогнем за осигуряването на мира“, подчерта той.

Въпросът за евентуално отвличане на Путин беше зададен в контекста на скорошната специална операция на САЩ във Венецуела.

В нощта на 3 януари сили на спецподразделението Delta Force заловиха президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес, след което ги транспортираха до Съединените щати. Там им бяха повдигнати обвинения в „наркотероризъм“, незаконно притежание на оръжие и контрабанда на наркотици.

Според изявления на американския президент Доналд Тръмп, цялата операция е отнела 2 часа и 20 минути.

След тези събития украинският президент Володимир Зеленски коментира, че „ако може така да се постъпва с диктатори, то Съединените американски щати знаят какво да правят по-нататък“, правейки явен намек за един от близките хора до Владимир Путин Рамзан Кадиров.

Впоследствие журналисти попитаха Тръмп дали е възможен „венецуелски сценарий“ спрямо руския президент. Тръмп отговори уклончиво, но не изключи директно такава възможност, заявявайки: „Не мисля, че ще има такава необходимост“.

През март 2023 г. Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Владимир Путин във връзка с депортирането на украински граждани, включително деца, от окупираните територии на Украйна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!