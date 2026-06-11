Британският министър на отбраната подаде оставка

Стопкадър Нова Тв

Британският министър на отбраната Джон Хийли е подал оставка поради разногласия относно разходите за отбрана, съобщава той в писмо до премиера Киър Стармър. Той обвини премиера, че не е отделил правителствените ресурси, необходими за защита на страната.

Министерствата на отбраната и на финансите водят преговори от месеци за това как да отговорят на нарастващите искания за разширяване на военните разходи. Разговорите обаче забавиха обявения миналата година план за инвестиции в отбраната, пише nova.bg.

Забавянето разгневи британската отбранителна промишленост, която обяви, че не може да инвестира в дългосрочни програми за сигурността на страната във време на огромна геополитическа нестабилност и в момент, в който Съединените щати се отдръпват от защитата на Европа.

Хийли казва в писмото си, публикувано в социалната мрежа X, че "това е писмо, което никога не съм очаквал, че ще напиша". "Пожелавам на всички вас продължаваща сила в изключителните предизвикателства, пред които сте изправени като министър-председател. Както винаги, нашето лейбъристко правителство ще продължи да има моята пълна подкрепа", пише в края на писмото той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!