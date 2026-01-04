реклама

Британският премиер Киър Стармър: Смятахме Мадуро за нелегитимен президент

04.01.2026 / 00:00 1

Кадър Youtube

Британският премиер Киър Стармър заяви днес, че е удовлетворен от края на управлението на президента Николас Мадуро във Венецуела и изрази желание за плавен преход към правителство, което по-добре отразява волята на венецуелците, предаде Ройтерс.

„Смятахме Мадуро за нелегитимен президент и не проливаме сълзи за края на неговия режим“, посочи Стармър в изявление, публикувано на сайта на британското правителство.

Премиерът добави, че правителството на Обединеното кралство ще обсъди развиващата се ситуация с американските си колеги в следващите дни, като целта е „безопасен и мирен преход към легитимно правителство, което отразява волята на венецуелския народ“, се посочва в изявлението, видя БТА. 

Други европейски лидери, сред които френският президент Еманюел Макрон и италианският премиер Джорджа Мелони, също коментираха по-рано събитията в южноамериканската страна. 

kjk (преди 43 минути)
Рейтинг: 168414 | Одобрение: 18394
Двоен стандарт за Мадуро и Шмъркалан!!!;)УсмивкаУхилен Може да им е пробутал някоя фалшива салфетка на гейдружинката!!!;)НамусенАнгелче

