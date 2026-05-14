Британският премиер назначи нов министър на здравеопазването

Британският премиер Киър Стармър назначи Джеймс Мъри за министър на здравеопазването след оставката на Уес Стрийтинг от този пост, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Отделно от това, канцеларията на Стармър съобщи в изявление, че Луси Ригби е назначена за главен секретар на министерството на финансите, втората по значение длъжност в това британско ведомство, и поема ролята на Мъри там.

