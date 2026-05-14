реклама

Британският премиер назначи нов министър на здравеопазването

14.05.2026 / 23:49 0

кадър: youtube

Британският премиер Киър Стармър назначи  Джеймс Мъри за министър на  здравеопазването след оставката на Уес Стрийтинг от този пост, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Отделно от това, канцеларията на Стармър съобщи в изявление, че Луси Ригби е назначена за главен секретар на министерството на финансите, втората по значение длъжност в това британско ведомство, и поема ролята на Мъри там.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама