Британският премиер съобщи за мира Москва - Киев

Кадър Youtube

Всяко мирно споразумение между Москва и Киев трябва да гарантира бъдещата сигурност на Украйна. Това заяви британският премиер Киър Стармър след телефонен разговор с германския канцлер Фридрих Мерц и президентите на Франция Еманюел Макрон и на Украйна Володимир Зеленски, предаде БНР.

"Те подчертаха тяхната подкрепа за стремежа към мир на президента Тръмп и се съгласиха, че всяко решение трябва да включва Украйна, да защитава суверенитета й и да гарантира бъдещата й сигурност", съобщи говорител на британското правителство и допълни: "Лидерите се споразумяха да се координират с партньорите и съюзниците си в близките дни, включително на срещата на Г-20, докато продължават дискусиите за това как да бъде постигнат продължителен мир".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!