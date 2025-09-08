Британското министерство на отбраната насочва 250 млн. паунда за съживяване на икономиката

Кадър Youtube

Британското министерство на отбраната ще обещае да насочи 250 милиона паунда към разходи за съживяване на местната икономика на Обединеното кралство като част от нова "стратегия за отбранителна промишленост".

Министърът на отбраната Джон Хийли заяви, че плановете ще отбележат решителна промяна към третирането на отбраната като двигател за индустриално развитие, както и за националната сигурност, предава БНР. Той ще представи подробностите за стратегията по-късно днес при посещение на оръжейна фирма в Бристол.

Правителството твърди, че стратегията ще предложи на работещите семейств нови възможности, ка в цялата странаато например висококвалифицирани инженерни позиции или стажове за млади хора. Министърът на финансите Рейчър Рийвс от своя страна коментира, че планът "ще отключи потенциала на местните икономики, като същевременно ще гарантира сигурността на страната".

Очакванията са, че до 2035 г. в сферата на отбраната могат да бъдат разкрити 50 000 нови работни места.

Съвсем наскоро Обединеното кралство сключи сделка за 10 милиарда британски лири за доставка на военни кораби на Норвегия. Подобни сделки се очакват също с Дания и Швеция.

