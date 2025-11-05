Британското посолство опроверга Борисов: Разговори не са водени. Санкциите по Магнитски остават в сила. Край!

Булфото, архив

Британското посолство в София излезе с позиция след изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов тази сутрин в кулоарите на парламента. Борисов заяви, че лично е преговарял с външния министър Дейвид Камерън. „Говоря за всички българи, които по несправедлив начин са попаднали в тези санкции. Говорил съм и за Манолев включително. По тези теми сме говорили многократно в моя кабинет с Кирил Петков, Асен Василев, особено с Христо Иванов - по санкциите, как да паднат на Делян Пеевски. Те съдействаха на максимум”, каза Борисов, предаде Нова телевизия.

Публикуваме цялата позиция на британското посолство в София:

„В отговор на скорошните изявления на г-н Бойко Борисов, председател на партия ГЕРБ и народен представител в българското Народно събрание, относно разговорите му с бившия министър на външните работи на Обединеното кралство лорд Дейвид Камерън (2023–2024 г.) по въпроса за санкциите:

Информация относно процедурата за искане на отмяна на санкции, наложени от Обединеното кралство, е публично достъпна на gov.uk, като в тези указания не се предвиждат преговори между правителства. Такова искане не е подавано от името на който и да е български гражданин, включен в списъка със санкции по режима на Обединеното кралство за глобални санкции срещу корупцията.

Всички режими за санкции, въведени от Обединеното кралство имат конкретни цели, определени в съответното законодателство. Целта на режима за глобални санкции срещу корупцията е да предотвратява и противодейства на сериозни случаи на корупция.

Санкциите остават в сила.

КРАЙ.

Британско посолство, София".

