Британското правителство изключва вариант за публично разследване на аферата "Епстийн"

Кадър Нова Тв, архив

Британското правителство не обсъжда в момента започване на публично разследване във връзка със случая на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн и неговата дейност във Великобритания, посочи днес в изявление британското министерство на правосъдието, цитирано от Ройтерс.

Почти седем години след смъртта на американския финансист, аферата "Епстийн" разтърси британските управляващи кръгове, довеждайки до ареста на брата на крал Чарлз Трети - Андрю Маунтбатън-Уиндзор, както и на Питър Манделсън - бивш британски посланик в САЩ, пише БТА.

Министърът по въпросите на жертвите Алекс Дейвис-Джоунс заяви вчера пред Би Би Си, че новият британски премиер Анди Бърнам "обмисля" провеждането на разследване, но впоследствие министерството на правосъдието изключи засега тази възможност.



"Нашите мисли са изцяло с жертвите на Джефри Епстийн, които преживяха ужасна травма", посочи в изявление говорител на министерството на правосъдието.

"Премиерът е решен да се срещне с жертвите, но започването на публично разследване засега не се обсъжда", се допълва в изявлението.

Британската полиция вече разследва редица обвинения, свързани с аферата "Епстийн", вариращи от сексуални посегателства срещу деца до трафик на жени през британски летища и злоупотреба с обществено положение, отбелязва Ройтерс.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!