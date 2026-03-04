Британското правителство привика посланика на Иран

Снимка Пиксабей

Властите на Острова взимат мерки след военния конфликт в Близкия изток.

Иранският посланик в Обединеното кралство Сейед Али Мусави е бил призован от британското правителство. Това се случи докато премиерът Киър Стармър отговаряше на въпроси, свързани с Иран, по време на парламентарния контрол.

Стармър даде изчерпателна информация по много питания, като отново изтъкна, че войната „няма законово основание“.

Сайед Али Мусави е бил привикан за среща в министерството на външните работи. Все още няма подробности от тази среща. Иран беше начело в дневния ред на днешните въпроси в Камарата на общините към премиера.

Киър Стармър каза, че не е готов да нареди офанзивни действия в иранския конфликт, ако няма „жизнеспособен обмислен план. Той заяви, че „няма законно основание“. Според него последните критики на президента Тръмп не са показател за „специалните отношения“, но такива има, когато става дума за съвместните им отбранителни действия в Близкия изток.

Стармър се спря още на факта, че британски изтребители Typhoon и F-35 защитават Кипър и Близкия изток, по-специално Катар. Освен това първият чартърен полет за евакуация на британски граждани от Близкия изток ще стартира от Оман по-късно днес, а още два чартърни полета са организирани през следващите дни. Повече от 1000 британски граждани се завърнаха във Великобритания с граждански полети от ОАЕ вчера, като още осем самолета трябва да напуснат страната днес, пише frognews.bg.

