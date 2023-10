Британското разузнаване: Украйна е нанесла първи удари с далекобойни ракети ATACMS

Кадър ФБ

Британското разузнаване оцени последствията от украински удар с далекобойни ракети ATACMS по руски хеликоптери във временно окупираните Бердянск и Луганск. Техните летища бяха ударени на 17 октомври с новото американско оръжие, предаде Зона нюз.

„Въпреки че степента на щетите все още не е потвърдена, вероятно девет руски военни хеликоптера в Бердянск и пет в Луганск да са били унищожени при първия удар на Украйна с тактическите ракети с голям обсег ATACMS “, се казва в доклада на британското министерство на отбраната в мрежата X (Twitter).

Както отбелязват разузнавачите от Лондон, Бердянск е използван като основна оперативна предна база на южната ос за едновременно осигуряване на логистика и настъпателни и отбранителни способности.

„Ако бъдат потвърдени, тези загуби много вероятно ще окажат влияние върху способността на Русия както да се защитава, така и да провежда по-нататъшни настъпателни действия по тази ос“, се казва в съобщението.

В същото време, предвид настоящия натиск върху руското военно производство, потвърдените загуби на авиационно оборудване ще бъдат трудни за компенсиране в краткосрочен и средносрочен план.

„Също така е вероятно тези загуби да окажат допълнителен натиск върху руските пилоти и авиобаза, които почти сигурно страдат от бойно изтощение и проблеми с поддръжката поради неочаквано проточилата се кампания“, подчертава разузнаването.

Съществува реална възможност украинска атака срещу руски хеликоптери да принуди Русия отново да преразположи оперативни бази и контролни центрове възможно най-далеч от фронтовата линия, което ще увеличи тежестта върху логистичните вериги, добавя разузнавателната агенция.

В нощта на 17 октомври мощни експлозии избухнаха във временно окупирания Бердянск, Запорожка област, както и в Луганск. Украинските сили за отбрана удариха летища с руски самолети.

Съобщава се, че в резултат на удара са били поразени хеликоптери от различни модификации, специална техника, съоръжения за ПВО, складове за боеприпаси и писти.

Руснаците изпитват недостиг на резерви

Новият анализ за ситуацията на фронта в Украйна на Института за изследване на войната (ISW) също регистрира сериозни проблеми за войските на руските нашественици.

Въоръжените сили на Украйна целенасочено провеждат настъпателни действия за изчерпване на ограничените резерви на окупационните войски, а в същото време те запазват максимално собствените си. Руската армия в голяма степен изпитва недостиг на висококачествени резерви, се казва в доклада на ISW.

Според експертите ВСУ са влезли в битка срещу превъзхождащи сили на противника, но са нанесли големи загуби на много критични участъци от фронтовата линия.

Какво се случва на левия бряг на Днепър?

Американски анализатори коментират и че настъплението на украинските въоръжени сили на левия бряг на Днепър в Херсонска област е по-мащабно от извършваните преди това набези.

Според доклада на ISW геолокационните кадри показват присъствието на украински военни по крайбрежието на Днепър и близо до Антоновския мост.

Според руските медии в четвъртък, 19 октомври, две диверсионно-разузнавателни групи от бригадата на морската пехота на Украйна са преминали Днепър, разбили са окупационните войски в района и са завладели плацдарм в село Кринки.

Въпреки че руската пехота уж контраатакува и изтласка украинските въоръжени сили до покрайнините на селото, отбранителните сили все още контролират някои къщи в Кринки и чакат подкрепления.

Друг руски блогър твърди, че украинските войски са използвали повече жива сила в атаките срещу Кринки, отколкото преди. Някои руски източници, включително ръководителят на регионалната окупационна администрация на Херсон Владимир Салдо, отбелязват, че руските войски са изтласкали украинските сили от района Пойма-Песчановка-Пидстепное към позиции по крайбрежието на Днепър и при Антоновския железопътен мост. Допълва се, че украинските въоръжени сили се опитват да си починат и да се прегрупират при постоянни въздушни удари и обстрел от окупаторите.

Хърватия даде всичките си хеликоптери Ми-8 на Украйна

Това съобщи министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин по време на среща с хърватския министър на отбраната Марио Банозич в Пентагона.

"Оценяваме непоколебимата ангажираност на Хърватия да помага на Украйна. Можем да видим това във вашите многобройни доставки на военно оборудване, включително всичките ви хеликоптери Ми-8", каза Остин.

Американският министър на отбраната отбеляза също, че Хърватия е изпратила войски за разполагане на бойни групи на НАТО в Полша, Литва и Унгария и е дарила хуманитарна помощ.

„И всичко това наистина променя ситуацията в борбата за свобода на Украйна“, подчерта Остин.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 October 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/ZwZC6CaiUn



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/J3dLz99k2V