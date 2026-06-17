Британци на Слънчака: За същите пари можем да отидем в Испания

Булфото

Първият летен сезон на Слънчев бряг след въвеждането на еврото предизвика вълна от недоволство сред британските туристи, пише Телеграф.

В най-голямата онлайн общност на посетители на българския курорт, наброяваща над 120 000 души, се множат оплакванията за сериозно поскъпване и цени, които според мнозина вече надминават тези в Испания и Португалия.

Според редица коментари на туристи част от заведенията и магазините са запазили числата от миналогодишните цени, но са заменили валутата.

„На много места просто са оставили цените като миналото лято, но са сменили лев с евро. Много британци първоначално не намират нищо странно в това, но в един момент усещат, че бюджетът им се топи двойно по-бързо“, коментира Марк Харпър.

„Миналата година бутилка бира струваше 3,50 лева. Сега е 2,80 евро, което е 5,60 лева. Абсолютно шокиращо.“

Недоволство предизвикват и цените на такситата, баровете и малките магазини.

„20 евро за две минути с такси от Несебър до близкия край на Слънчев бряг. Това е по-скъпо, отколкото у дома“, пише друг турист.

Грейс Фиърли пък разказва, че е платила 6 евро за пакет марков чипс, въпреки че е избягвала най-оживените туристически зони.

Сравнения с Испания и Португалия

В дискусиите често се споменава испанският курорт Бенидорм, който много британци определят като по-добра алтернатива.

„За същите пари мога да отида в Испания – по-чисто е, времето е по-добро, няма измами и местните те третират като гост“, гласи един от коментарите.

Други туристи смятат, че Слънчев бряг вече е достигнал ценовите нива на Испания, без обаче да предлага същото качество на услугите.

„Направих внимателна сметка. Всичко е с около 33% по-скъпо от миналата година. Преди с мъжа ми изкарвахме три дни със 100 лева. Сега с 50 евро стигаме за два дни, въпреки че сме на ол инклузив“, споделя Сю Скот-Грей.

Гостите на хотелите с ол инклузив се оплакват и от значително по-скъпите организирани екскурзии до Варна, Бургас, Созопол и Велико Търново.

Не всички търговци са повишили драстично цените

Сред мненията има и по-умерени оценки. Някои британци подчертават, че редица утвърдени ресторанти и заведения са запазили разумни цени.

„Не всички са такива. На много места има поскъпване, но то не е прекомерно“, отбелязва Линдзи Къмингс, която дори посочва заведения, предлагащи добро съотношение между цена и качество.

Въпреки това все повече британски туристи признават, че рязкото поскъпване ги кара да преосмислят избора си на почивка в България.

„Идвахме тук години наред, защото беше евтино. Вече не е. Няма смисъл“, обобщават част от редовните посетители.

Редактор "Екип на Петел",

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