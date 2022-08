Бритни Спиърс и Елтън Джон пуснаха общата си песен

Кадър Hold Me Closer

Дългоочакваната песен на Бритни Спиърс и Елтън Джон бързо катери класациите и в рамките на часове набра милиони гледания.

Излезе съвместната песен "Hold Me Closer" на Бритни Спиърс и Елтън Джон. Това е денс кавър ремикс на две от песните на британския изпълнител, „Tiny Dancer“ и „The One“, предаде Евроком.

„Hold Me Closer“ е първата песен на Бритни Спиърс от 2016 г. Въпреки че през 2020 г. в мрежата бяха пуснати композициите „Swimming in the Stars“ и „Matches“, дует с Backstreet Boys, това бяха неиздавани песни, записани по време на работата по албума „Glory“ от 2016 година.



На 25 август, ден преди издаването, Спиърс призна, че се чувства "малко потресена" от завръщането си към музиката. Може би затова е изтрила акаунта си в Instagram. В интервю за The Guardian Елтън Джон каза, че певицата дълго време не е пускала песни от страх, защото много пъти е била предавана. Затова той и останалите участници в записа „са държали ръката й през целия процес, успокоявайки я, че всичко ще бъде наред“.



"Hold Me Closer" е продуциран от Cirkut и Andrew Watt. Cirkut вече си сътрудничи с Бритни Спиърс: заедно издават албумите Circus (2008), Femme Fatale (2011) и Britney Jean (2013). Уат е работил с много звезди, включително Джъстин Бийбър, Пост Малоун, Камила Кабело и дори Ози Озбърн.



Сингълът "Hold Me Closer" вече оглави класациите на iTunes в 32 страни, включително САЩ и Великобритания. Елтън Джон вярва, че ако песента е успешна, това ще даде повече увереност на Спиърс.