Бритни Спиърс обяви, че повече няма да пее в САЩ

Бритни Спиърс обяви, че повече няма да изнася концерти в Съединените щати, но е готова да се качи на сцена в чужбина заедно със сина си.

Спиърс обясни в пост в Инстаграм, че няма намерение да стъпва на американска сцена "поради изключително деликатни причини", допълва БНТ.

Въпреки това тя планира да изнесе концерти във Великобритания и Австралия "много скоро" с участието на сина си. Спиърс поясни: "Той е огромна звезда и се чувствам смирена в негово присъствие!"

Бритни не уточни за кой от двамата си синове говори, но по-рано тя е хвалила музикалните умения на по-малкия - 19-годишния Джейдън Джеймс. Джейдън и Бритни поддържат близки отношения и през последната година са имали споделени моменти, включително по Коледа. По-големият ѝ син - 20-годишният Шон Престън, пък празнува с леля си Джейми Лин Спиърс и нейното семейство.

В същата публикация Бритни Спиърс коментира и известните си видеа с танци в Инстаграм: "Интересното е, че танцувам в Инстаграм, за да излекувам неща в тялото си, за които хората нямат представа. Понякога е неудобно, но преминах през огън, за да спася живота си."

Спиърс, известна с песента Toxic, е казвала, че свободният танц ѝ помага да се справя с минали травми.

