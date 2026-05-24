Броени часове до втория концерт на Лили Иванова в легендарната парижка зала "Олимпия"

Навръх 24 май Лили Иванова ще изнесе втория си концерт в легендарната парижка зала "Олимпия".

Грандамата на българската музика излиза на тази престижна сцена 17 години след първата си покана да пее там, припомня Нова тв.

В навечерието на концерта Министерството на външните работи удостои Лили Иванова с отличието "Златна лаврова клонка“, като определи предстоящото събитие в Париж като "важен жест на българската културна дипломация”.

