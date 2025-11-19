Брокер: Днес продадохме гараж за 70 хиляди евро, това е само началото

Пиксабей

След като стана ясно, че зоните за платено паркиране се увеличават с 55 хил. места, а абонаментите се вдигат повече от двойно, цените на гаражите в София вече полетяха нагоре, пише Стандарт

Това съобщиха брокери, които са категорични, че това е само началото.

Търсенето се увеличава с всеки ден. Гараж в кв. “Гео Милев” за един автомобил днес е продаден за 70 хил. евро. Той е 24 кв.м.

Все повече гаражите се купуват с идеята да се използват, а не за инвестиционна цел.

