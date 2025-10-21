Брокер: При почти всяка фалшива обява клиентът не получава веднага отговор на телефонното си обаждане

Пекселс

В 99% от случаите при фалшиви обяви за недвижими имоти клиентът не получава отговор на телефонното си обаждане с часове, дори с дни. Това обясни в ефира на Радио Варна брокерът Цвета Григорова.

Един от първите сигнали, че една обява е фалшива, е усещането, че всичко в нея е прекалено хубаво, допълни Григорова. Неопитното око на клиента трудно разпознава фалшивата обява, а най-разумното действие е превенцията, категорична е тя.

Преди да се отправим към обявите в интернет, да поискаме препоръки от познати за брокери, които са коректни, да се срещнем с тях и да решим кой е точният човек, който може да ни съдейства, посъветва още Цвета Григорова. Тя изрази мнение, че брокерите с високи професионални ценности са обучавани по коректен начин и могат да предпазят клиента от нелоялните практики и разочарованията, които вървят след тях.

