Брокер каза какво ще стане с ипотечните кредити след еврото

Остават броени седмици до въвеждане на еврото у нас. Какви са възможните промени свързани с ипотечните кредити?

Ще има ли допълнителни такси за превалутирането на ипотечните кредити, ако те са договорени в лева?

"Не, всичко се случва безплатно и автоматично по фиксинга 1.95583. Няма да има допълнителни такси или лихви", каза Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на фирма за недвижими имоти, пред БНТ.

Очаква ли се промяна в лихвите по ипотечните кредити след присъединяването ни към еврозоната?

"Аз лично очаквам и повече от 6 месеца да няма промяна в крайния лихвен процент. Може би година-две. Част от банките вече обявиха и формирането на лихвата си, която ще бъде на базата на средните депозити в евро.

Други банки се чудят дали да бъде на базата на Юрибор, но смятам, че година-две няма да има промяна в крайния лихвен процент", коментира Гергана Тенекеджиева

