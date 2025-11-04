Брокери: Обрат с панелките, не отговарят на изискванията на купувачите

Пиксабей

Жилищният пазар в страната се намира в сравнително балансирано състояние



След въвеждането на еврото от 1 януари следващата година не се очакват резки колебания в цените на жилищата – нито значително покачване, нито спад. Пазарът вече е реагирал на новината за присъединяването на България към еврозоната и е „пресметнал“ този ефект предварително. Това коментира Николай Георгиев, директор „Пазарни оценки и анализи“ в консултантската компания Colliers, в интервю за Bloomberg TV Bulgaria.



По думите на Георгиев, на пазара все още се наблюдават сделки, продиктувани от неоснователни опасения, че с настъпването на новата година ще настъпят промени. Въпреки това няма реални основания да се очаква съществено изменение в стойността на имотите.



Той прогнозира, че активността на купувачите може леко да се забави, но все пак ще остане на положително ниво. Според него официалното въвеждане на еврото вероятно ще има успокояващ ефект върху потребителските нагласи.



В доклад на Colliers се посочва, че през последните пет години разходите за строителство растат по-бързо от цените на жилищата. Това естествено води до повишение в цените на новите проекти, особено тези с по-високо качество на изпълнение.



В сегмента на къщите в затворени комплекси вече се наблюдават продажни цени над 700 хиляди евро за самостоятелен имот, а стойността на квадратен метър достига между 2300 и 2500 евро.



Според Георгиев, жилищният пазар в страната се намира в сравнително балансирано състояние – новото строителство е активно, а столицата продължава да привлича между 10 и 12 хиляди нови жители годишно.



Около три четвърти от наличните жилища са от стария жилищен фонд – предимно панелни блокове, изградени през социализма, които не отговарят на съвременните стандарти за комфорт. С нарастващите доходи обаче все повече хора търсят по-качествено и модерно жилищно пространство.



По думите му, пазарът в момента е стабилен и може да претърпи сериозни промени единствено при поява на външен фактор, който е трудно да се предвиди.



Макар почти половината от икономическата дейност в страната да е концентрирана в София, пазарите на офис площи в Пловдив и Варна също се развиват динамично.



Във Варна вече се изграждат модерни офис сгради с високо качество, които предизвикват интерес още преди началото на строителството – сигнал за увереност и перспектива на местния пазар. Макар офис проектите от най-висок клас А все още да са ограничени, търсенето им е осезаемо.



Пловдивският пазар е приблизително десет пъти по-малък от софийския, но също показва стабилна и устойчива тенденция на растеж.



Георгиев отбелязва, че хибридният модел на работа вече е трайно наложен и оказва пряко влияние върху търсенето на офис площи. Компаниите, които наемат пространство за 100 работни места, реално обслужват по-голям брой служители, тъй като част от тях работят дистанционно – включително от споделени работни пространства.

