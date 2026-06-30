Броят на крайнодесните екстремисти в Германия се увеличава

Кадър Ютуб

Броят не екстремистите в Германия се увеличава, заяви днес германската служба за вътрешно разузнаване, като свърза тази тенденция с нарастването на членската маса на крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ), предаде ДПА, цитира Новини.бг.

В годишния си доклад службата съобщава, че броят на хората, които са попаднали миналата година в категорията на предполагаеми крайнодесни екстремисти, е 58 700 - с 8450 повече, отколкото през предходната година.

По данни на самата АзГ членската ѝ маса през октомври миналата година е наброявала 70 хиляди души. Според вътрешното разузнаване около 28 хиляди от тях са крайнодесни екстремисти.

АзГ, която е най-голямата опозиционна сила в Германия, е под наблюдението на службата за вътрешно разузнаване от няколко години по подозрения за противоконституционни дейности, съобщи БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!