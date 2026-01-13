Снимка: ФДФФ

Броят на отровените лешояди в района на Котел продължава да нараства. Към момента потвърдените жертви са шест черни лешояда (картала) и един белоглав лешояд, съобщиха от природозащитната организация „Зелени Балкани“.

След първоначалните сигнали от предавателите на две птици на 10 януари и намирането им мъртви ден по-късно, при последващи обходи в района са открити още загинали лешояди, с което общият брой на жертвите в момента достигна седем.

Сигнал за случая е подаден в РПУ – Котел. На място са работили екипи на Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“ и на сектор „Престъпления против околната среда, дивата природа и животните“ към Главна дирекция „Национална полиция“, които са събрали доказателствен материал и са съставили протокол, посочва БТА. По-късно към действията се е включил и екип на Българското дружество за защита на птиците със специално обучено куче за откриване на отрови.

По предварителни данни в района са установени примамки, съдържащи отрова – части от трупове на овце и кон. Телата на птиците са транспортирани до Стара Загора, където предстои аутопсия с участието на експерти от Тракийския университет, която трябва да установи точната причина за смъртта и вида на използваната незаконна субстанция.

Карталът е световно застрашен вид с огромни ползи за природата, посочват от природозащитната организация „Зелени Балкани“. Благодарение на близо 30-годишната системна и всеотдайна работа на гражданските организации в България видът се завърна в страната след близо 50 години отсъствие.

Белоглавият лешояд е дарение от зоологическата градина Allwetterzoo Münster в Германия. Част от карталите са предоставени от Испания в рамките на международната програма за завръщане на вида в България.

От „Зелени Балкани“ припомнят, че инцидентът с отровените птици е вторият подобен в района след 2022 г., когато са били отровени четири черни лешояда. Според природозащитниците е възможно реалният брой на жертвите да е още по-висок, тъй като не всички птици са оборудвани с проследяващи устройства.

„Ще направим всичко по силите си този път извършителят да получи ефективна присъда“, заяви Ивелин Иванов от „Зелени Балкани“, ръководител на проекта за завръщането на черния лешояд.

От организацията напомнят, че използването на отрови в дивата природа е престъпление по Наказателния кодекс и представлява сериозна опасност както за природата, така и за хората. „Сега пострадаха редки птици, за които голяма международна общност е допринесла да гнездят в страната ни. Но рано или късно отровите ще покосят и хора“, посочват от екипа на „Зелени Балкани“.

