Броят на починалите от ебола в ДР Конго надхвърли 400

Снимка: Pexels

Броят на смъртните случаи от ебола в Демократична република Конго надхвърли 400, предаде Франс прес, като се позова на данните на властите, пише БНТ.

Общо са регистрирани 438 смъртни случая и 1406 случая на заразяване.

Епидемията от ебола беше обявена официално на 15 май. За последните 50 години ебола е отнела живота на повече от 15 000 души в Африка.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!