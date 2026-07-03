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Броят на починалите от ебола в ДР Конго надхвърли 400

03.07.2026 / 01:00 0

Снимка: Pexels

Броят на смъртните случаи от ебола в Демократична република Конго надхвърли 400, предаде Франс прес, като се позова на данните на властите, пише БНТ.

Общо са регистрирани 438 смъртни случая и 1406 случая на заразяване.

Епидемията от ебола беше обявена официално на 15 май. За последните 50 години ебола е отнела живота на повече от 15 000 души в Африка.

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