Броят на потвърдените случаи на ебола в ДР Конго нарасна до 956, починалите са 247

Пиксабей

Броят на потвърдените случаи на ебола в Демократична република Конго е достигнал 956, включително 247 смъртни случая, съобщиха здравните власти в страната, цитирани от Ройтерс.

Данните показват увеличение спрямо предходния ден, когато потвърдените случаи бяха 933, а починалите - 245, предаде БТА.

Така за последното денонощие са регистрирани 23 нови случая на заболяването и още два смъртни случая.

Властите продължават мерките за ограничаване на разпространението на вируса и проследяването на контактните лица в засегнатите райони.

Редактор "Екип на Петел",

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