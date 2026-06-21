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Броят на потвърдените случаи на ебола в ДР Конго нарасна до 956, починалите са 247

21.06.2026 / 07:21 0

Пиксабей

Броят на потвърдените случаи на ебола в Демократична република Конго е достигнал 956, включително 247 смъртни случая, съобщиха здравните власти в страната, цитирани от Ройтерс.  

Данните показват увеличение спрямо предходния ден, когато потвърдените случаи бяха 933, а починалите - 245, предаде БТА.

Така за последното денонощие са регистрирани 23 нови случая на заболяването и още два смъртни случая.

Властите продължават мерките за ограничаване на разпространението на вируса и проследяването на контактните лица в засегнатите райони.

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