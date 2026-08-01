Броят на ранените при руската атака срещу Киев достигна 28, загиналите са 9

Пиксабей

Девет души са убити и 28 са ранени, включително четири деца, при нощната руска атака срещу Киев, съобщи в Телеграм кметът Виталий Кличко, цитиран от Укринформ.

„Девет души са загинали в столицата в резултат на вражеската атака. Двадесет и осем жители на Киев са ранени, включително четири деца. Седемнадесет от ранените се лекуват в болници. Останалите са получили медицинска помощ амбулаторно или на място“, каза Кличко, предаде БТА.

Киевската полиция добави, че един от загиналите е полицай, който е бил на дежурство.

При балистичната атака са били повредени жилищни блокове и частни домове, нежилищни сгради, училище, супермаркети, автомивка и автомобили. Четирите ранени деца са на 13, 14 и 17 години.

Информацията за броя на жертвите се уточнява.

Следствени екипи, сапьори, спасители, медици и психолози работят на местата на ударите и падналите отломки. Правоохранителните органи документират последиците от поредното руско военно престъпление.

В Донецка област през последното денонощие един човек е убит и седем са ранени в резултат на руски обстрел, съобщи още в Телеграм Вадим Филашкин, ръководител на Донецката областна военна администрация.

Редактор "Екип на Петел",

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