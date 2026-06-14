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Броят на случаите на ебола в ДР Конго надхвърли 700

14.06.2026 / 07:59 0

Снимка Пиксабей

Броят на потвърдените случаи на ебола в Демократична република Конго надхвърли 700, предаде Ройтерс, като се позова на здравните власти в централноафриканската страна.

В ситуационния доклад са документирани 21 нови заразени. Така общият брой на потвърдените случаи в ДР Конго вече е 710. Сто четиридесет и девет от тези хора са починали, пише novini.bg.

Страната сега е обхваната от една от най-големите епидемии от ебола в своята история.

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