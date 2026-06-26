Броят на загиналите при двете мощни земетресения във Венецуела достигна 235

Кадър Youtube

Броят на загиналите при двете мощни земетресения, които разтърсиха Венецуела в сряда вечерта, достигна 235, съобщи министърът на здравеопазването Карлос Алварадо, цитиран от Ройтерс.

По-рано в четвъртък председателят на Националното събрание Хорхе Родригес каза, че близо 1520 ранени са били настанени в болници и че около 250 сгради са частично или напълно разрушени. Смята се, че стотици хора остават затрупани под отломките на срутили се сгради.

Венецуела бе разтърсена от две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 малко след 18:00 ч. в сряда местно време, припомня БТА. Епицентърът на първия трус е бил западно от Морон на карибското крайбрежие на Венецуела, на около 168 км западно от Каракас. Второто земетресение последва минута по-късно, като епицентърът му е бил на 16 км югозападно от Морон.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!