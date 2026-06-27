Броят на жертвите на двойното земетресение във Венецуела надхвърли 1400 души

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Броят на жертвите на двойното земетресение, което разтърси Венецуела по-рано тази седмица, достигна 1430 души, заяви днес председателят на Националното събрание (парламента) Хорхе Родригес, цитиран от Ройтерс.

Броят на ранените е 3200 души, а на изгубилите домовете си вследствие на бедствието - 3100, добави Родригес пред държавната телевизия, посочва БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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