Броят на жертвите на руските удари тази нощ в района на Киев достигна 15

Пиксабей

Броят на жертвите на руските въздушни удари в украинската столица Киев и околностите ѝ тази нощ достигна 15, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на Службата за извънредни ситуации на Украйна от днес сутринта.

Според новопостъпилите информации „четиринадесет души са били убити, а 27 - ранени, извън Киев", написаха украинските власти в приложението Телеграм, предаде БТА.

По-рано градската военна администрация на Киев съобщи, че жена е починала в столицата.

Поразени са и редица складове, отбеляза столичната управа.

Редактор "Екип на Петел",

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