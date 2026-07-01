Броят на жертвите на земетресението във Венецуела достигна 2295

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Броят на жертвите на двойното земетресение във Венецуела се увеличи седмица след трагедията и вече възлиза на 2295 загинали и над 11 000 ранени, предаде Франс прес, като цитира изявление на председателя на парламента.

"Около 12 841 души са засегнати" от земетресенията на 24 юни", добави Родригес при обявяването на новите данни за жертвите.

Обявените по-рано данни бяха за 1943 загинали и 10 571 ранени, уточни БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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