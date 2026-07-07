Броят на жертвите на земетресенията във Венецуела нарасна до 3535
Кадър Ютуб
Броят на жертвите на земетресенията във Венецуела от миналия месец нарасна до 3535, сочат данни, оповестени днес от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, предаде Ройтерс. Според най-новите данни броят на ранените е 16 740, а останалите без домове след трусовете вече са 17 854.
Тези данни показват мащаба на бедствието, засегнало най-силно районите на столицата Каракас и град Ла Гуайра, отбелязва Ройтерс и БТА.
Предишните данни бяха за 3342 загинали.
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