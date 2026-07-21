Броят на жертвите от преобърналия се в Гвиана ферибот достигна до 41 души

Снимката е илюстративна: Пиксабей

Броят на жертвите от преобърналия се край бреговете на Гвиана ферибот нарасна до 41 души, след като бяха открити още 14 тела, съобщиха властите на страната, цитирани от Ройтерс и БТА.

Досега са били спасени 77 души, според властите. Плавателният съд се преобърна късно в събота със 179 души на борда, поради което имаше опасения за десетки загинали.

Властите смятат, че предполагаема употреба на наркотици от страна на екипажа може да е допринесла за бедствието, наред с неточен списък на пътниците.

Правителството заяви, че в района на корабокрушението са разположени 16 плавателни съда, а френски и местни водолази ръководят спасителните и издирвателните дейности.

Редактор "Екип на Петел",

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