Броят на жертвите от преобърналия се в Гвиана ферибот достигна до 41 души
Снимката е илюстративна: Пиксабей
Броят на жертвите от преобърналия се край бреговете на Гвиана ферибот нарасна до 41 души, след като бяха открити още 14 тела, съобщиха властите на страната, цитирани от Ройтерс и БТА.
Досега са били спасени 77 души, според властите. Плавателният съд се преобърна късно в събота със 179 души на борда, поради което имаше опасения за десетки загинали.
Властите смятат, че предполагаема употреба на наркотици от страна на екипажа може да е допринесла за бедствието, наред с неточен списък на пътниците.
Правителството заяви, че в района на корабокрушението са разположени 16 плавателни съда, а френски и местни водолази ръководят спасителните и издирвателните дейности.
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