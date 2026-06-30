Броят на жертвите от земетресенията във Венецуела достигна 1943

Кадър: Нова тв

Броят на загиналите при двете силни земетресения, разтърсили Венецуела на 24 юни, нарасна на 1943, съобщи днес председателят на Националното събрание Хорхе Родригес, цитиран от Франс прес, пише БТА.

Над 10 500 души са ранени, а повече от 15 000 са засегнати от бедствието, заяви Родригес, който е брат на временния президент Делси Родригес.

Той добави, че от началото на спасителните операции са били извадени живи общо 6461 души. Сред спасените е и двегодишно дете, извадено изпод развалините днес.

Около 13 500 души са успели сами да се евакуират или са били изведени с помощта на други хора в Ла Гуайра – най-тежко пострадалия район по време на двете земетресения

Така можем да оценим, че общо 19 861 души са спасили живота си в Ла Гуайра, добави председателят на Националното събрание.

Редактор "Екип на Петел",

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