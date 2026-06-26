Броят на жертвите при двата разрушителни труса във Венецуела се увеличи до 589, ранените са почти 3 хиляди

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Броят на жертвите при двете разрушителни земетресения във Венецуела се увеличи до 589, а ранените са 2980, съобщи тази сутрин временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, цитирана от Асошиейтед прес.

Родригес направи това изявление, заобиколена от длъжностни лица и военни, приветствайки пристигането на спасителни екипи от цял свят във Венецуела.

„Ще спасим хората, които са затрупани“, каза тя. „Работим неуморно по тази задача“, заяви Родригес, предаде БТА.

Тя посочи, че венецуелският щат Ла Гуайра е бил най-тежко засегнат от земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5, които разтърсиха страната в сряда вечерта, и отбеляза, че там ситуацията се контролира от военните, докато спасителните екипи търсят оцелели и раздават храна и вода.

Редактор "Екип на Петел",

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