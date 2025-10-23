Броят по 134 лева за "Червена шапчица" за Хелоуин

Пиксабей

Версията на Червената шапчица е сред предпочитаните от дамите над 20 години и се продава за около 134 лева. За подобна сума мъжете залагат на дяволски рога, костюми на граф Дракула или „големия лош вълк“, допълнени с гримове и аксесоари.

Облеклата за Хелоуин, а търговците отчитат бум на оборотите, пишат по темата от „Телеграф“.

За децата пазарът също е пълен – от зомбита и монахини до ангели с крила и черни пера. Цените варират от 20 до 100 лева в зависимост от комплекта и вложените детайли.

Освен костюмите, магазините предлагат и богата украса – тикви, черепи, свещници, покривки и тематични чаши. Цените започват от 5 лева и достигат до 50 лева за по-обемни декорации. Сред популярните артикули са черепи за маса по 10 лева, стикери с кървави отпечатъци за 8 лева и комплекти от шест прилепа за 11 лева.

За разлика от Хелоуин, Денят на народните будители почти не присъства по витрините. В столичните магазини се намират единствено български знаменца за около 5 лева, които се продават и за други празници.

Онлайн може да се намерят патриотични тениски с образите на Иван Вазов, Васил Левски или карта „България на три морета“ на цени между 20 и 26 лева. Най-скъпата тениска – „Аз съм българче“ – с доставката достига 30 лева.

