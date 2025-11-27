Брутална гавра с Йордан Цонев в Уикипедия

кадри Булфото, Уикипедия

редактор Веселин Златков

След вчерашните конфликти в бюджетната комисия в парламента и коментарите му за протестите в София снощи, статията за народния представител от ДПС Йордан Цонев в световната онлайн енциклопедия Уикипедия е саботирана. Тя е редактирана от негови недоброжелатели, като той е определен като „майкопродавец”, „поредния боклук” и „ядосан малък ла***р”. Към това е добавено и очевидно ироничното „страхотен човек”.

В рубриката „Критики и противоречия” в статията в Уикипедия е поставено едно изречение:

„Критики колкото искаш, всеки иска да го накара да яде бордюра”.

Както е известно, съдържанието в Уикипедия се изготвя от доброволни потребителите в интернет и може лесно да се редактира. Явно противници на Цонев са се възползвали от тази възможност.

През целия ден обидното съдържание в статията се обновява с нови и нови ругатни и ептитети по адрес на депутата.

