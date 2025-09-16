Брутално начало на „Трейтърс” по БТВ, изгониха трима на старта

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Трима от звездните участници в новото риалити на bTV „Трейтърс: Игра на предатели” напуснаха предаването още на страта му. Това бяха Оля Малинова от „Преди обед”, Диляна Попова, водещата на „Островът на 100-те гривни” и победителят в първия сезон на същото предаване Георги.

Те бяха отстранени без причина, просто по волята на инфлуесърката Даяна, която единствена остана без партньор, след като водещият Владо Карамазов поиска участниците да се разделят по двама. Изненадата за отстранените беше съвсем истинска.

„Толкова рокли съм донесла”, взе да се тюхка Оля, след като стана ясно, че ще трябва да си ходи. Отстраняването на тримата повлия и на останалите играчи, които усетиха, че играта ще е изпълнена с неочаквани обрати. Някои се изненадаха от постъпката на Даяна, защото по-рано беше показана да пътува в една кола с двама от тримата изгонени.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!