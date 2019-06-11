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Брутално насилие в Сливен! Мъж обезобрази лицето на жена си

11.06.2019 / 16:48 1

Снимка: Булфото

Мъж от Сливен е задържан за домашно насилие, съобщиха от Районна прокуратура в Сливен, по чието искане е взета мярката, съобщи Дарик.


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На 9 юни 2019 г. той е проявил агресия, нападнал е и е обезобразил лицето на жена.

Според прокурора, обвиняемият може да се укрие или да извърши ново престъпление.

Определението на Районния съд може да бъде обжалвано пред Окръжния съд в града.

 

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n eXu s (преди 6 минути)
Рейтинг: 46208 | Одобрение: -58872

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