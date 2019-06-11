Брутално насилие в Сливен! Мъж обезобрази лицето на жена си

Снимка: Булфото

Мъж от Сливен е задържан за домашно насилие, съобщиха от Районна прокуратура в Сливен, по чието искане е взета мярката, съобщи Дарик.

На 9 юни 2019 г. той е проявил агресия, нападнал е и е обезобразил лицето на жена.

Според прокурора, обвиняемият може да се укрие или да извърши ново престъпление.

Определението на Районния съд може да бъде обжалвано пред Окръжния съд в града.

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html