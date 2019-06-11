Брутално насилие в Сливен! Мъж обезобрази лицето на жена си
11.06.2019 / 16:48 1
Снимка: Булфото
Мъж от Сливен е задържан за домашно насилие, съобщиха от Районна прокуратура в Сливен, по чието искане е взета мярката, съобщи Дарик.
На 9 юни 2019 г. той е проявил агресия, нападнал е и е обезобразил лицето на жена.
Според прокурора, обвиняемият може да се укрие или да извърши ново престъпление.
Определението на Районния съд може да бъде обжалвано пред Окръжния съд в града.
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