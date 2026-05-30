Брюксел отблокира спрените над 16 млрд. евро за Унгария

Над 16 милиарда евро за Унгария ще бъдат размразени от Европейската комисия. След среща с новия премиер на страната Петер Мадяр, председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен обяви, че в Будапеща вече се усеща „вятърът на промяната”.

Най-голямата част от средствата – около 10 милиарда евро, идват още от фондовете за подпомагане на 27-те държави членки за справяне с последиците от COVID-19. Години наред обаче Унгария не можеше да ги получи заради войната, която Виктор Орбан водеше с европейските институции.

„Много съм щастлива да обявя днес, че можем да отключим 10 милиарда евро за Унгария”, коментира Фон дер Лайен.

Новият унгарски министър-председател Петер Мадяр определи споразумението като исторически пробив, постигнат броени седмици след съставянето на кабинета му.

„Започнахме преговорите преди пет седмици и вече сме тук. Само след три седмици беше сформирано новото унгарско правителство и ние вече постигнахме споразумение, което е наистина важно за унгарския народ и за моята любима страна”, заяви Мадяр.

Той изрази огромната си благодарност към Брюксел и подчерта, че Унгария е готова да продължи да си сътрудничи с институциите в интерес както на своя народ, така и на всички европейски граждани, пише nova.bg.

