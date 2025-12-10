Брюж 0:3 Арсенал

Снимка Пиксабей

Водачът в класирането на Шампионската лига Арсенал гостува на Брюж в двубой от шестия кръг в основната фаза на турнира. Резултатът до момента е 3:0 в полза на Арсенал след голове на Нони Мадуеке (25', 47') и Габриел Мартинели (56'). "Топчиите" ще търсят нов успех, за да се утвърдят на върха в таблицата, но срещу себе си ще имат съперник, който вече доказа, че е способен да поднася изненади.

Арсенал има пълен актив от 15 точки и само един допуснат гол. В предишния си мач в турнира съставът на Микел Артета се наложи над Байерн (Мюнхен) с 3:1. През уикенда обаче беше допуснато поражение с 1:2 от Астън Вила в Премиър лийг и сега отборът ще иска да се върне към победите, допълва Спортал.

Брюж е на 28-а позиция в класирането с актив от 4 точки. Те бяха завоювани в домакинствата на Монако (4:1) и Барселона (3:3). Белгийският гранд остана без треньор преди броени дни, след като ръководството уволни Ники Хайен. Негов временен заместник ще е Иван Леко.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!